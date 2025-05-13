Синдром советского туриста: что вам мешает спокойно отдохнуть

Термин «синдром советского туриста» (ССТ), по мнению журналистки Ксении Собчак, описывает стремление увидеть все достопримечательности за короткий срок, которое было характерно для граждан СССР, предполагающих, что выезд за границу может стать последним в их жизни. Этот синдром, по словам коуч МСР Дианы Вартановой, продолжает оказывать влияние на многие современные путешествия.

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Синдром советского туриста проявляется в стремлении к «перегруженному» отдыху, когда человек пытается увидеть как можно больше, при этом забывая о собственных ощущениях. Вартанова, вспомнив свой первый отдых на Кипре в 1998 году, отметила, что для многих туристов из СССР отдых был не просто досугом, а попыткой «вырваться» и максимально использовать каждую минуту.

ССТ связан с культурной памятью, где отдых воспринимается как редкая возможность, которую нужно «заполнить» активностями, экскурсиями и фотографиями. Это вызывает чувство тревоги и неудовлетворенности, если турист не успевает сделать все запланированное. По словам Вартановой, такой подход к отдыху не приводит к реальному удовольствию от отдыха, а скорее напоминает выполнение обязательного плана.

Эксперт рекомендует задать себе простой вопрос перед поездкой: «Как я пойму, что эта поездка удалась?» Ответ «если увижу все» не должен быть целью. Поэтому важно оставить место для спонтанности и не стремиться к максимальному заполнению времени — иногда самое главное в отпуске — это просто наслаждаться моментом, подытожила коуч «Тульской службе новостей».

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