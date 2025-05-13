Что необходимо знать перед выбором экстремального маршрута

АТОР: экстремальные маршруты — это всегда риск для жизни
Планируя путешествие, необходимо уведомить МЧС.
Важно также объективно оценить физические возможности организма.
Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Экстремальные маршруты — это всегда риск для жизни. Они есть, их достаточно много, но есть настоятельная рекомендация, прежде чем отправляться в такой маршрут, оценить собственные возможности и силы физические. Обязательно убедиться, что группа зарегистрирована в МЧС. У нас последние несколько случаев, когда там произошли трагедии, и не все группы были зарегистрированы в МЧС, строго говоря, МЧС не знало даже, кого спасать. Я могу сказать, что у нас в стране для экстремальных видов отдыха очень много регионов приспособлены. Там не нужно придумывать инфраструктуру, там всё готово. Главное, чтобы человек понимал, что это специфический вид туризма. И горы, и Север. Эту мечту надо исполнить. Поверьте мне, я это делала летом прошлого года, будучи совершенно мерзлявой, не предполагая, что я могу получить удовольствие от посещения Северного полюса».
Ранее в АТОР перечислили лучшие направления для гастротуров.
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