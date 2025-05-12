В Таиланде вводят новые правила компенсаций при задержках рейсов

Совет по гражданской авиации Таиланда утвердил новые правила, защищающие права пассажиров. Инициативу курирует министр транспорта королевства Сурия Джуангрунгруангкит, она направлена на повышение стандартов обслуживания авиарейсов и вступит в силу уже 20 мая, пишут местные СМИ.

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В частности, пассажиры, чей рейс задержан более чем на 2 часа, получат бесплатное питание и напитки, а также доступ к средствам связи – телефонным звонкам или электронной почте. Если ожидание затянется до 5 часов, авиакомпании будут обязаны выплатить компенсацию в течение 14 дней в размере 1500 батов (3600 руб.) или эквивалент в виде бонусных миль либо ваучеров на будущие перелеты. А если путешественникам придется остаться на ночь, им предоставят проживание в отеле и трансфер.

В случае 10-часовой задержки компенсация увеличивается: 2000 батов (4900 руб.) за перелеты на расстояние до 1500 км, 3500 батов (8500 руб.) – от 1500 до 3500 км и 4500 батов (11 тыс. руб.) за рейсы свыше 3500 км. Также можно будет отказаться от поездки и получить полный возврат средств или воспользоваться альтернативами, включая перебронирование на другой рейс либо наземный транспорт до пункта назначения.

В случае отмены международного перелета пассажиру предложат компенсацию, аналогичную той, что будет применяться при 10-часовой задержке. Но здесь есть нюансы: выплаты не положены, если перевозчик предупредил клиента за неделю и более до вылета, а также при уведомлении менее чем за 7 дней, но с предоставлением места на другой рейс, назначенный примерно на то же время, что и снятый (разница должна быть не более 3 часов). В компенсации откажут и при наступлении форс-мажора.

Для внутренних перелетов размер возмещения вырастет: за задержку более 5 часов пассажиры получат 1200 батов (3 тыс. руб.) вместо прежних 600, а при отмене рейса – 1500 батов (3600 руб.) вместо 1200. Авиакомпании могут предложить бонусы или ваучеры, но только если их стоимость сопоставима с денежной компенсацией.

Кроме того, если самолет находится на взлетной полосе более 3 часов без подтвержденного времени вылета, пассажиры должны быть обеспечены комфортными условиями: вентиляцией, доступом в туалеты, медицинской помощью при необходимости. Им также обязаны разрешить покинуть борт, если это не противоречит требованиям безопасности.

Как пояснили в Управлении гражданской авиации Таиланда (CAAT), новые правила призваны усилить защиту прав пассажиров и поднять стандарты сервиса в авиационной отрасли. Ведомство намерено активно работать с авиакомпаниями и информировать путешественников, чтобы гарантировать соблюдение этих норм.