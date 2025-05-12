Пассажиры не оценили услугу «кофе с собой» у авиакомпании

Пассажирам на борту одной из российских авиакомпаний предложили новую услугу «кофе навынос» – турист незадолго до посадки в пункте назначения может предупредить стюардессу о своем желании получить напиток и на выходе из самолета взять стаканчик. Опция доступна только для пассажиров бизнес-класса. Навынос также доступен любой другой горячий напиток.

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Туристы с сомнением отнеслись к подобному сервису:

«В самолетах обычно паршивый кофе. Зачем еще с собой его брать? Хотя в бизнесе, конечно, может и более нормальный», – обсуждают новинку подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Совершенно бессмысленная услуга. Начиная с того, что это неудобно – тащить с собой кофе и ручную кладь плюс идти со всем этим за багажом. Ну и если уж вы в бизнесе летите, выпейте этот кофе перед посадкой в удобном кресле», – примеряют путешественники новинку на себя.

Многие склонны просто шутить:

«Вы не понимаете, авиакомпании видят, что цены в аэропортах настолько высокие, что даже они решили помогать материально пассажирам бизнес-класса».

Некоторые и вовсе хохмят:

«Подскажите, а разогретое шампанское moёt может считаться горячим напитком?»

Ранее TourDom.ru писал, что аналогичную услугу в ограниченном количестве составов ввела Федеральная пассажирская компания. Туристы, передвигающиеся на поездах, также сочли неудобным выход из вагона со стаканчиком в руках.