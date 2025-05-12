Куда обращаться при потере или краже документов

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию, советник генерального директора АО «Боровицкое страховое общество» Кирилл Сгибнев заявил, что при утере документов за рубежом туристы должны обратиться в консульство России.

В беседе с Общественной Службой Новостей он пояснил, что консульства, как правило, очень отзывчивы и помогают в таких ситуациях.

«Также существуют расширенные страховые пакеты, которые включают компенсацию за потерю паспорта и предоставляют юридическую помощь», — уточнил эксперт.

Со своей стороны, вице-президент РСТ, гендиректор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов отметил, что также можно обратиться в посольство России, если оно есть в стране пребывания. Туристам рекомендуется всегда иметь при себе копию загранпаспорта, а также другие документы.

«В случае противоправных действий, таких как кража, грабёж, обман и прочее, необходимо обращаться в полицию. Однако следует учитывать особенности местных законов, так как не во всех странах полиция готова расследовать мелкие кражи», — добавил эксперт.

Ранее руководитель направления туров сервиса путешествий Туту.ру Эмиль Зиядинов рекомендовал проверять отзывы об отеле перед бронированием.