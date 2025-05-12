Пылесос помог туристке отсудить более 600 тысяч рублей

Туристка, получившая серьезную травму в результате несчастного случая в турецком отеле, добилась через суд едва ли не рекордных компенсаций. В общей сложности ей присудили более 600 тыс. При этом размер компенсации морального вреда составил 270 тыс. руб., что случается нечасто. И уже только эта сумма превысила первоначальную стоимость всего тура, часть которого так и не была использована. Но на такие суммы, как показывают материалы дела, были причины.

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Жительница Омска Татьяна С. осенью 2023 года за 178 тыс. руб. приобрела тур в Анталью и вскоре отправилась в отпуск. Поначалу все шло прекрасно, однако через несколько дней случилось ЧП. Не заметив в темноте в холле отеля пылесос, Татьяна наступила на шланг и упала. Точный диагноз в судебном решении не сообщается, но травма оказалась серьезной. При этом несчастная женщина довольно долго пролежала в коридоре, крича от боли, – лишь через полчаса ее заметили другие постояльцы и позвали сотрудников отеля.

Вначале Татьяну осмотрели и оказали первую помощь в турецкой больнице – Alanya Life Hospital. Оставаться там россиянка не стала и вернулась в Омск (дорогу оплатила страховая компания), где и решила лечиться. При этом туристке, как она уверяет, пришлось идти в частные клиники «ввиду необходимости скорейшего лечения».

В апреле 2024 года туристка обратилась к туроператору с требованием вернуть ей стоимость неиспользованных дней отдыха, а также компенсировать сумму, в которую обошлось лечение в частных медцентрах, в том числе операция (более 100 тыс. руб.). Однако требования остались без ответа, поэтому туристка обратилась с иском в Октябрьский районный суд Омска.

Деньги, потраченные на лечение в России, Татьяне не вернули (она, как определил судья, могла получать медпомощь и в государственной клинике за счет средств ОМС), однако другие выплаты оказались существенными. Так, туроператора обязали вернуть стоимость отдыха, которым не успела воспользоваться туристка из-за травмы. Эта сумма – около 41 тыс. руб. – была перечислена в ходе разбирательства, уже после того, как иск приняли к рассмотрению. К ним приплюсовали неустойку в размере 106 тыс. руб. – за то, что деньги не были возвращены вовремя, более 208 тыс. руб. штрафа, а также 270 тыс. руб. компенсации морального вреда. Такую значительную сумму в суде объяснили тяжестью полученной травмы, длительностью лечения с последующей реабилитацией (все это продолжалось почти 3 месяца), физической болью и ограничением в возможности передвижения – долгое время туристка передвигалась на костылях. Кроме того, были учтены физические особенности туристки и ее почтенный возраст. Общие выплаты составили около 625 тыс. руб.

Представители туроператора попытались оспорить решение в вышестоящей инстанции, однако Омский областной суд утвердил первоначальный вердикт.