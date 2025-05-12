Как живут стюардессы одной из лучших авиакомпаний мира

Стюардессы и бортпроводники базирующейся в Дубае авиакомпании Emirates получают бесплатное жилье и зарплату, не облагаемую налогами. Подробности роскошной жизни членов экипажа одного из лучших перевозчиков мира раскрыл PYOK.

© Lenta.ru

Более того, авиакомпания заявила, что за первые несколько месяцев 2025 года получила хороший доход, благодаря чему смогла вознаградить сотрудников премией в размере полугодовой зарплаты. Также стюардессы пользуются и другими бонусами — к примеру, бесплатной медицинской страховкой и транспортом от дома до работы.

Кроме того, бортпроводники получают большие скидки на рейсы перевозчика, а также перелеты с другими авиакомпаниями мира. А в отелях их ждет бесплатная химчистка.

Ранее стюардесса, работающая в Emirates, рассказала о больших скидках и бонусах для бортпроводников. По словам автора ролика, у нее есть скидка до 90 процентов на авиабилеты большинства авиакомпаний мира.