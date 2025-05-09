Можно ли вернуть деньги за перелет и отель, если отменили рейс

Не всегда поводом для отмены рейса становятся личные обстоятельства пассажира — это может произойти и по инициативе авиакомпании. Так, например, 8 мая Turkish Airlines отменила все запланированные рейсы в Стамбул из столичного аэропорта Внуково и петербургского Пулкова. Также отменены рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. Возможно ли вернуть в этом случае потерянные деньги и компенсировать сорванный перелет, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.

© Вечерняя Москва

Обратиться с претензией

Бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия рассказал, что многие авиакомпании, как правило, не отменяют рейсы совсем, а переносят их на другие даты. Однако этот вариант не всегда устраивает пассажиров, потому что у них срывается запланированная поездка, из-за чего они вправе требовать от перевозчика деньги за билет.

Если люди хотят получить средства обратно, они могут обратиться с претензией к авиакомпании. И по правилам, если рейс на определенную дату был отменен не по вине пассажира, последний вправе получить денежную компенсацию. Но при этом должны быть задокументированы все детали отмены рейса: посадочные талоны и время нахождения в аэропорту. Все это необходимо расписать и отправить на электронную почту авиакомпании, чтобы было подтверждение отмененного рейса, — рассказал специалист.

Однако компенсировать затраты на забронированный отель пассажиру вряд ли удастся, предупредил Багатурия.

Обычно отели пытаются застраховать себя от форс-мажоров, поэтому вводят внутреннее правило бронирования, которое не предусматривает возврата средств гостю. Поэтому он потеряет деньги, — сообщил адвокат.

Компенсация за задержки

Недавними правилами, которые были введены 1 апреля 2025 года, предусмотрена выплата пассажирам за задержку рейса в размере 100 рублей в час, хотя раньше эта сумма не превышала 25 рублей в час. Юрист Дмитрий Кваша в беседе с «ВМ» рассказал, в каких случаях можно потребовать компенсацию от авиакомпании:

если самолет прилетел позже назначенного времени;

если сотрудники не успели в срок подготовить борт к полету;

если экипаж прибыл в аэропорт не вовремя.

Однако случаи, когда рейс задерживают из-за поломки самолета, компенсации не подлежат.

Между тем теперь станет проще вернуть или обменять невозвратные билеты на самолет. Министерством транспорта РФ был введен «период охлаждения», который позволяет обменять билет или внести изменения в данные приобретенного билета в течение определенного времени после покупки совершенно бесплатно. Все о нововведении — в материале «ВМ».