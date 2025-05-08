Психолог Куликова-Цай: на отдыхе не стоит думать о работе

Бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай дала советы россиянам, как подготовиться к трудовым будням после праздников.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что на отдыхе не стоит думать о работе, при этом важно заранее составить список дел, обязательных к выполнению после выходных.

«Возвращаясь из отпуска, имея этот список дел, наш мозг уже помнит о том, что у нас были задачи. Таким образом нам ментально проще подготовить себя к возвращению в трудовые будни. Но на время самого отпуска мы отключаемся, не думаем о работе», — объяснила специалист.

По её словам, открыв календарь после возвращения домой, человек получает сигнал, который помогает ему вернуться к привычной реальности и восстановить прежний ритм жизни до отпуска.

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