Что нельзя делать перед отъездом в отпуск

Руководитель холдинга структур безопасности Роман Насонов дал советы, как обезопасить квартиру на время отпуска.

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По его мнению, самый лучший вариант защиты - заключить договор с вневедомственной охраной. Впрочем, может быть достаточно и частной организации.

Перед отъездом следует тщательно проверить и закрыть все окна и замки в квартире.

Также эксперт порекомендовал не рассказывать о поездке в социальных сетях и уж тем более не размещать фотографии билета на самолет или поезд. Чтобы скрыть от злоумышленников долгое отсутствие, можно отдать ключ от почтового ящика соседям, с которыми налажены хорошие отношения. Они смогут периодически забирать скопившиеся письма.

Передавать ключи от дома для кормления домашних животных специалист посоветовал только проверенным людям, обученным правилам пользования дверным замком.

При этом ценности и деньги лучше убрать с глаз или спрятать в тайник. Еще вариант - поместить на временное хранение в банковскую ячейку, отметил Роман Насонов в беседе с RT.

Ранее стало известно, сколько самарцев планируют пойти в отпуск этим летом.