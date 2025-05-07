На курорте Европы придумали новый способ раньше всех занять лежак

Туристы на курортном острове Тенерифе, Испания, придумали новый способ первыми занять удачное место у бассейна или у моря. На ролик, опубликованный одним из отдыхающих в социальных сетях, обратили внимание в издании The Mirror.

На видео, снятом очевидцем, мужчина положил несколько полотенец под зонтом на те места, где должны стоять лежаки еще до того, как они там появились. Таким образом, турист обозначил, что планирует оставаться на этих местах, когда туда принесут шезлонги.

Ролик набрал сотни тысяч просмотров в соцсетях и десятки гневных комментариев.