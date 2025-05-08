Перечислены все способы купить железнодорожный билет онлайн

Для покупки железнодорожного билета сегодня необязательно ехать на вокзал и стоять в очереди в кассу. Современные технологии позволяют забронировать места на поезд в несколько кликов онлайн в любое удобное время. Как это сделать, рассказали эксперты в публикации Банки.ру.

Сегодня на рынке существует несколько платформ, позволяющих купить билет на поезд онлайн. Прежде всего, это сайт РЖД, где в разделе «Пассажирам» можно не только посмотреть расписание поездов и другую информацию, но и забронировать билет без наценок. Кроме этого, для пассажиров действует программа лояльности «РЖД Бонус». За каждую поездку участникам начисляется кэшбэк — баллы можно обменивать на бесплатные билеты на поезд.

Также купить билет можно через приложение «РЖД Пассажирам», которое доступно на Rustore и Google Play. Условия бронирования такие же, как и на сайте РЖД, но в «РЖД Пассажирам» реализован более удобный пользовательский функционал. Например, можно подписаться на уведомления и оперативно отслеживать старт продаж билетов или появление свободных мест на востребованных направлениях. В приложении можно привязать номер участника «РЖД Бонус», чтобы отслеживать размер накоплений и билеты, доступные за баллы.

Кроме того, существует много сайтов-посредников, на которых за небольшую комиссию можно оформить билет на поезд. Среди них — «Яндекс Путешествия», Tutu.ru, Ozon Travel. При этом у агрегаторов есть свои преимущества: дружественный интерфейс с удобной системой подбора билетов, подробной информацией о маршрутах и отзывами пассажиров; собственные системы скидок и программы поощрений; различные промоакции; гибкие варианты оплаты, в том числе с отсрочкой платежа.

Помимо удобства приобретения одним из преимуществ электронного билета является то, что в большинстве случаев его не надо распечатывать. Достаточно показать посадочный купон со штрихкодом с экрана смартфона.

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, скидки на соответствующие покупки, предлагаются проход в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Например, это следующие карты:

Дебетовые карты, по которым начисляются мили: