Какую компенсацию можно получить из-за задержки вылета

Туристы, у которых задержали и перенесли рейс, не смогут получить компенсацию за задержку рейса, но при долгом ожидании могут рассчитывать на питание и гостиницу. Если же путешествие планировалось с помощью туроператора, то продлить отдых за счет компании не получится. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее в АТОР сообщили, что временные ограничения на работу российских аэропортов, введенные в ночь с 6 на 7 мая из-за очередной атаки беспилотников, повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тысяч пассажиров.

"Задержки и переносы рейсов 6-7 мая возникли по обстоятельствам, на которые не могли повлиять ни авиакомпании, ни тем более туроператоры. Согласно ст.120 Воздушного кодекса РФ, при задержке рейса пассажир имеет право на получение компенсации от авиакомпании (штраф за каждый час ожидания), за исключением случаев и обстоятельств, находящихся вне компетенции перевозчика", - рассказала руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

При этом, независимо от того, как приобретался авиабилет - самостоятельно туристом или в составе турпродукта - билет является договором, заключенным между пассажиром и перевозчиком.

"В случае задержки рейса, отмены рейса из-за неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки, пассажиры могут рассчитывать на бесплатные воду (задержка более 2-х часов), горячее питание (задержка более 4-х часов), место в гостинице (при задержке рейса более 6-и часов ночью и 8-и часов днем) и предоставление иных услуг, указанных в ФАП", - рассказала Ефремова.

По ее словам, туроператор бронирует согласованные услуги на определенные даты и время, например, приобретает авиабилеты, заказывает номер в отеле и т.д. Эти услуги туроператором оказаны, документы, подтверждающие исполнение туроператором обязательств по договору (авиабилет, ваучер на размещение и др.), туристу выданы, а предвидеть и повлиять на возможность ими воспользоваться туроператор в данном случае не может, говорит представитель АТОР.