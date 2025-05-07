Минтранс напомнил, что положено пассажиру при задержке рейса

Министерство транспорта России напомнило авиакомпаниям, что в случае задержки рейсов авиакомпании, согласно регламенту, должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах. Информация об этом появилась в среду, 7 мая, на сайте ведомства.

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В ходе заседания координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники заместитель министра транспорта Владимир Потешкин указал руководителям авиакомпаний на важность безусловного соблюдения федеральных авиационных правил.

В частности, необходимо сохранить багаж пассажиров, а тем, кто путешествует с детьми возрастом до семи лет, нужно обеспечить доступ в комнату матери и ребенка. В случае ожидания рейса на протяжении более чем двух часов следует предоставить пассажирам два телефонных звонка или сообщения по электронной почте и прохладительные напитки.

При ожидании рейса в течение более четырех часов, далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов ночью клиентам перевозчиков необходимо предоставлять горячее питание. В случае ожидания более восьми часов в дневное время и более шести часов ночью пассажиров следует отправить в гостиницу и разместить там, а затем направить обратно в аэропорт.

Потешкин подчеркнул, что спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.

— Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Перевозчики и аэропорты должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций, — подчеркнул замминистра Минтранса РФ.

7 мая официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск пассажирских самолетов в столичном аэропорту Жуковский и в калужской авиагавани Грабцево. Он также заявил об аналогичных мерах в аэропортах Иваново и Ярославля. Кроме того, несколько авиакомпаний объявили об отмене рейсов из Москвы и в направлении столицы в связи с ограничениями 6 и 7 мая.