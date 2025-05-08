В РСТ объяснили, положены ли компенсации из-за задержки рейсов

Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ), объяснил в беседе с RT, что задержка вылета происходит не по вине туроператора, поэтому обязанности выплачивать компенсацию у него нет. Но, как правило, добропорядочные туроператоры в такой ситуации предлагают туристам бонусы — например, бесплатную экскурсию или дополнительное питание, рассказал он.

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«Поскольку задержка вылета рейсов происходит не по вине туроператора, повлиять на эту ситуацию туроператор никак не может, поэтому обязанности выплачивать какую-то компенсацию у туроператора нет. Но, как правило, добропорядочные туроператоры предлагают какие-то бонусы, иногда продлевают пребывание, пересаживают на другой рейс, могут предложить бесплатную экскурсию и дополнительное питание», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, задержки и переносы вылета авиарейсов из-за угрозы безопасности по общему правилу относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, освобождающей от ответственности в виде неустойки, штрафов и прочих мер взыскания.

«Но по опыту мы можем заявить, что в любом случае туристические компании всегда стараются пойти навстречу клиентам и какие-то бонусы предоставить, так чтобы туристы остались довольны», — добавил он.

Отдельно в РСТ дали советы туристам, которые задержались в аэропорту из-за переносов или отмены рейсов.

«В первую очередь мы рекомендуем не проявлять панику и не мешать службам аэропорта и авиакомпании работать, причины отмены и задержки рейсов никак не связаны с деятельностью тех и других. Внимательно следить за расписанием на табло собственных рейсов... Стоит обращать особое внимание на голосовые оповещения, на почтовые рассылки, где тоже могут быть какие-либо уведомления», — заключил Абдюханов.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» на фоне ситуации с задержками самолётов дают возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат.

Также авиакомпания «Победа» предупредила, что в связи с ограничениями на работу аэропортов вынуждена отменить часть рейсов 6 и 7 мая.