SHOT: около 1000 туристов незапланированно продлили себе отпуск в Турции

Пассажиров четырех рейсов, не вылетевших в Москву, заселили в пятизвездочный отель с питанием. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. "‎Как рассказала SHOT одна из застрявших на отдыхе туристок, накануне в девять вечера они вылетели из Антальи во Внуково рейсом лоукостера Pegasus Airlines. 1,5 часа самолет кружил в небе и в итоге вернулся в турецкий аэропорт", - говорится в сообщении. В итоге всех туристов отвезли в пятизвездочный отель Club Hotel Sera. Одна из отдыхающих рассказала, что там организованы бесплатный завтрак и обед. Также некоторых туристов заселили в улучшенные номера. По данным канала, в этом же отеле сейчас находятся пассажиры еще нескольких отмененных рейсов в Москву и Петербург. Когда они смогут улететь, не уточняется. Накануне в Минтрансе РФ рассказали об обязанностях авиакомпаний при задержке рейсов. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание. Если самолет задерживается как минимум на 6 часов в дневное время и на 8 часов — в ночное, авиакомпания обязана разместить всех ожидающих в гостинице, а также организовать трансфер до гостиницы и обратно.