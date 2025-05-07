Как правильно организовать пикник и пожарить шашлык

Майские праздники традиционно ассоциируются с пикниками на свежем воздухе: на дачном участке, на полянке в парке, в лесу или у воды. Между тем в столице уже начался пожароопасный период. Это особенно необходимо учитывать, если отдых на природе будет сопровождаться приготовлением шашлыка. В комплексе городского хозяйства напомнили, как организовать свой отдых и соблюсти все требования безопасности.

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Мангал — взвесить за и против

В городских парках и скверах использовать открытый огонь разрешается только на специально оборудованных площадках с кострищем или мангальной зоной. В лесу огонь разводить запрещено.

После окончания пикника не забудьте потушить угли. Если мангал одноразовый, то заберите его с собой и оставьте в синем баке для отходов. Металл — это ценное сырье, которое принимается на переработку.

Позаботиться о стекле и собрать пластик

Стеклянные бутылки и банки, осколки стекла в солнечную погоду могут сработать как линзы. Они сфокусируют солнечные лучи в одной точке — температура повысится, и, если вблизи окажутся сухие ветки, трава или другие легковоспламеняющиеся материалы, случится возгорание.

Кроме того, битое стекло делает почву непригодной для растений, представляет опасность для животных. При разрушении стекла выделяется щелочь, что уменьшает плодородность почвы, а очистить ее от осколков очень сложно.

Собирайте стеклянную тару и относите ее в синий контейнер для вторсырья. Кроме того, стекло можно оставить и в специальных контейнерах для раздельно собранного мусора — в зеленых «колоколах». Стекло не теряет свойств при переработке, поэтому его можно использовать повторно бесконечное количество циклов.

Но не только стеклянная тара может сработать как линза — соединить солнечные лучи в одной точке, нагреть поверхность до высоких температур и вызвать возгорание. Это могут сделать и прозрачные пластиковые бутылки, наполненные водой. Не пытайтесь избавиться от них и других пластиковых отходов, сжигая их в костре, — при горении выделяется много вредных веществ. Лучше сдавайте пластик на переработку — это вторсырье можно оставить в синих контейнерах и желтых «колоколах».

Не оставлять салфетки и фантики

Тканевые и бумажные салфетки, картонные коробки, промасленный текстиль и бумага, фантики и пластиковые контейнеры — все это отходы, которые легко воспламеняются. Возгорание может возникнуть от искры, брошенного окурка или нагрева солнечными лучами.

Контейнеры с остатками пищи, испачканные маслом или соусами, тюбики от горчицы и упаковки от майонеза, использованные бумажные и тканевые салфетки, полотенца, средства гигиены забирайте с собой и выбрасывайте в серые контейнеры для смешанных отходов.

Порвавшуюся обувь, носки или другие элементы одежды тоже не стоит оставлять на природе — для них подойдет серый бак.

С начала апреля оборудованные места для пикника в московских парках вновь доступны для жителей и гостей столицы. Забронировать их можно только в сервисе «Мосбилет», выбрав удобное время и место. Это позволяет горожанам планировать отдых заранее и максимально комфортно проводить время на природе. Бронирование площадок платное.

В парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, созданы все условия для безопасного отдыха: установлены противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора и информационные щиты с правилами предосторожности. Там можно насладиться природой, приготовить шашлык и провести время с друзьями и близкими.

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