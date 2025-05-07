Пулково как запасной аэропорт принял 74 самолета из-за ограничений в регионах

В петербургском аэропорту Пулково приняли в качестве запасного аэродрома 74 самолета. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Как уточняется в сообщении, речь идет о 6 и 7 мая. Сейчас в воздушной гавани организована мобильная приемная.

Для работы с пассажирами задержанных рейсов в аэропорт выехали работники транспортной прокуратуры. Они же следят за соблюдением прав пассажиров и тем, чтобы они были обеспечены всеми положенными услугами.

Сама гавань уточнила, что в период действия ограничений в ряде аэропортов страны, которые не могли принимать и отправлять самолеты, в Пулково приняли в качестве запасного аэродрома все перенаправленные в Санкт-Петербург рейсы.

Сейчас идет отправка бортов в аэропорты назначения - часть рейсов ожидают вылета.

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Для пассажиров работает колл-центр, где сотрудники ответят на все вопросы. Контакты опубликованы в Telegram-канале Пулково.

Напомним, 6 мая вводились ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Москвы, Калуги, Волгограда, Самары, Тамбова, а также Иваново, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля и Саратова, Казани и Нижнекамска.

7 мая вновь временно закрывали аэропорты Казани, Нижнекамска и Кирова.

В Росавиации предупреждали, что на фоне действия ограничений самолеты уходят на запасные аэродромы, в связи с чем возможны задержки.

Причина ограничений на работу аэропортов - угроза атаки беспилотников.