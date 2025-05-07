Новые ограничения со стороны Франции: как теперь получить шенген

Франция больше не признает пятилетние паспорта россиян без биометрии, за исключением паспортов детей в возрасте до 15 лет. При этом страна остается наиболее щедрой по выдаче шенгенов россиянам.

© unsplash

Новое ограничение вступило в силу 14 апреля. Визовый центр Франции предложил заявителям с пятилетними загранпаспортами, оформляющим сейчас 10-летний биометрический паспорт, назначить новую дату подачи документов.

«По этой причине записи на подачу документов, осуществленные на пятилетние паспорта, будут автоматически аннулированы. Возврат денежных средств, оплаченных онлайн, будет произведен автоматически после прохождения назначенной даты записи», — сообщает Ассоциация туроператоров.

Если заявитель записался на получение французской визы с пятилетним паспортом, то можно подать документы если на руках есть еще и действующий биометрический загранпаспорт. С этим паспортом и можно идти в везомый центр в назначенные день и время записи. Если же 10-летний паспорт еще оформляется, то нужно заполнить специальную форму, чтобы назначить новую дату подачи документов на визу.

«Сложившаяся практика показывает, что при наличии пятилетнего паспорта получение французской визы невозможно - Франция такие документы не принимает. Однако существует рабочая схема: можно оформить визу Испании, совершив первый въезд именно в эту страну, а затем свободно перемещаться по шенгенской зоне, включая Францию», — рассказал "РГ" эксперт РСТ, руководитель компании "Виза Консалт Плюс" Михаил Абасов.

Ключевое правило шенгена гласит: виза оформляется в консульстве страны основного пребывания. Например, при маршруте Испания-Франция-Италия виза запрашивается у испанцев, если большая часть поездки приходится на их территорию. На границе могут спросить о причинах получения испанской визы при посещении Франции - достаточно аргументировать это распределением дней пребывания, отмечает Абасов.

Решение Франции продиктовано политическими мотивами, а не техническими или правовыми причинами, поскольку биометрические данные в этих документах соответствуют международным стандартам, говорит доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

«Другие государства, особенно входящие в Шенгенскую зону или ориентирующиеся на политику ЕС, могут последовать этому примеру, если давление на Россию будет усиливаться», — говорит он.

Несмотря на новые ограничения, Франция, как Испания и Италия, остается наиболее предпочтительной для подачи на визу, рассказывает Абасов.

«Эти страны чаще других выдают долгосрочные визы (до года), хотя конкретные сроки зависят от визовой истории и возраста заявителя. Испанское консульство, например, обычно выдает визы на 3 месяца, но обрабатывает заявления быстрее других», — отмечает он.

Гареев же считает, что некоторые государства могут использовать эту ситуацию в свою пользу, упрощая визовые процедуры для россиян, чтобы привлечь дополнительный турпоток. Такие популярные туристические направления как Турция, ОАЭ, Таиланд, Сербия все также заинтересованы в туристах из России, добавил он.