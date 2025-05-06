Юрист рассказала, что нужно декларировать при поездках за рубеж

Деньги, рецептурные лекарства и одинаковые вещи важно задекларировать во время путешествия за границу. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

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По ее словам, в первую очередь важно обратить внимание на сумму, которую туристы берут с собой. На карте денег может быть сколько угодно, а вот наличные без декларации можно провести в пределах 10 тысяч долларов на человека, отметила Георгиева.

«Если, например, супруги везут по 10 тысяч долларов, но все они лежат у мужа, на границе могут и придраться. Ведь фактически у него с собой 20 тысяч. Поэтому сумму стоит делить на двоих. К тому же рассчитывать ее нужно именно по курсу на день перелета», — Алла Георгиева, юрист. "Также очень внимательными надо быть с лекарствами. Если они содержат наркотические или психотропные вещества, человек обязательно должен иметь на них рецепт от врача. Плюс потребуется их задекларировать, иначе на границе могут и уголовное дело возбудить", – предупредила юрист.

Также надо помнить о лимитах на ввоз товаров из-за границы: они зависят от того, каким видом транспорта пользуется человек. Если наземным или водным, декларировать следует покупки, общая сумма которых выше 500 евро, а масса – 25 килограммов. Самолетом – все, что выше 10 тысяч евро и тяжелее 50 килограммов, пояснила специалист.

При нарушении этого правила грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара. При этом его могут еще и конфисковать, добавила юрист.

«Однако если будет доказано, что турист не задекларировал вещи умышленно, может грозить срок до трех лет и штраф до 80 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев», — Алла Георгиева, юрист. "Придраться на границе могут и к тем, кто везет без декларации сразу несколько одинаковых вещей, даже если они в пределах обозначенных лимитов общей суммы и веса. Скажем, пять сумок или курток. Скорее всего, возникнет подозрение, что человек собирается их перепродавать", – рассказала Георгиева.

Кроме того, табак и алкоголь могут перевозить только совершеннолетние. Поэтому если родитель захочет разделить товар и положит часть в багаж ребенка до 18 лет, то это нарушение, предупредила юрист.

В целом перед поездкой за границу необходимо ознакомиться с правилами ввоза и вывоза вещей на сайте таможенной службы России и страны прилета. Плюс можно максимально расспросить обо всем своего туроператора, заключила Георгиева.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин посоветовал туристам брать только самое необходимое количество иностранных денег. По его словам, банки за обмен валют берут комиссию и она может быть существенной. При этом обратный обмен также идет через комиссионные.