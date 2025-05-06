ВТБ предупредил о «туристическом сезоне» у мошенников

В преддверии туристического сезона в России участились случаи мошенничества, связанного с покупками туристических путевок или фальшивых авиабилетов, предупредили в ВТБ.

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Мошенники активно рекламируют поддельные сайты с билетами и путевками в Интернете, заманивая пользователей предложениями выгодных цен.

«Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более актуальными у мошенников. Аферисты предлагают россиянам билеты на самолет или туры с хорошими скидками от лица перевозчика. К сожалению, пострадавшие узнают об обмане только в аэропорту, когда на регистрации узнают, что их билетов не существует», — рассказал вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Чтобы не попасться на обман мошенников, надо проверять ссылки, отметил Ревякин.

Пользователя должны насторожить низкие цены на авиабилет или туристическую путевку, а также давление со стороны компании. Мошенники часто не дают своим жертвам опомниться, заставляя принять решение быстро, например, предлагая «последние билеты» или «ограниченные предложения», пояснили в банке. Кроме того, у клиентов ВТБ есть возможность проверить ссылку перед открытием и убедиться в ее безопасности в онлайн-банке в разделе «Безопасность».

Ранее сообщалось, что мошенники научились воровать деньги со сберкнижек. Как правило, злоумышленники получают доступ к тем сберкнижкам, которые привязаны к банковской карте или мобильному банку. При этом сберкнижки, не привязанные к онлайн-приложениям, также не являются гарантией защиты.