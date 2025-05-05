Что делать, если номер в отеле не соответствует брони

Ситуация, когда номер в отеле не соответствует описанию при бронировании, может испортить отпуск или деловую поездку. Анастасия Петкова, руководитель отдела бронирования отеля Palmira Garden, дала советы, как действовать в такой ситуации.

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В первую очередь, сохраняйте спокойствие. Зафиксируйте состояние номера при заселении — сделайте фото или видео всех несоответствий.

Попытайтесь решить вопрос на месте. Обратитесь на ресепшн, покажите фото и видео администратору, объясните ситуацию.

Она добавила в беседе с РИАМО, что если отель признает несоответствие, вам предложат другой номер или номер классом выше. Также могут предоставить скидки на услуги.

Если альтернативный номер невозможен, требуйте возмещения ущерба или скидки на проживание. В крайнем случае, можно обратиться в суд и пожаловаться в Роспотребнадзор.

Петкова подчеркивает: если номер не соответствует описанию, вы имеете право на услугу, соответствующую оплате. Главное — сохранять доказательства.

Эксперт отметила, что перед бронированием нужно внимательно читать описание отеля и номеров, смотреть фото и отзывы. Если есть вопросы, свяжитесь с отелем. Уточните правила отмены бронирования, чтобы не потерять деньги.

Если вы путешествуете по пакетному туру, включающему авиаперелёт и проживание, ответственность за предоставление выбранного номера несёт туристическое агентство. Агентство не может перекладывать ответственность на отель и должно решать проблему самостоятельно, заключила Петкова.