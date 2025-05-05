Киберэксперт сообщил, какие правила безопасности необходимо соблюдать

Эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «ФОРС Технологии» Борис Косарев рассказал RT, что мошенники всегда подстраиваются под актуальные потребности населения. Поэтому летом происходит активизация схем обмана на основе потребностей туризма и отдыха.

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Специалист отметил, что мошенники используют сайты с похожими адресами, а также электронные рассылки, в которых подделывается адрес отправителя.

Киберэксперт также рассказал о некоторых правилах безопасности, которые необходимо соблюдать.

Согласно первому правилу, по его словам, нужно заходить на интернет-площадки товаров и услуг только из закладок и не переходить по ссылкам, которые можно найти в письмах, комментариях или рекламе.

«Второе правило — не доверять никаким письмам от государственных органов без проверки через официальные сервисы. Третье правило — для организации своего отдыха лучше посетить туристическое агентство с длительной успешной историей работы и положительными отзывами в своём городе лично. А если всё же вы предпочитаете воспользоваться дистанционным бронированием, то ищите через поисковые системы известные компании, работающие на туристическом рынке много лет», — заключил Косарев.

Ранее Косарев также прокомментировал новую мошенническую схему с созданием зарубежных карт в Telegram.

Подробнее — в материале RT.