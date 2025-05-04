Как развести костер и не получить штраф

Две недели подряд россияне наслаждаются четырехдневными выходными в честь Первомая и юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Праздники – отличный повод выбраться на природу и пожарить шашлыки. Однако с 26 апреля в регионе действует пожароопасный сезон. «ФедералПресс» разобрался, как безопасно развести огонь и какие штрафы можно получить за нарушение правил.

© РИА Новости

Как разжечь костер безопасно

«Открытый огонь разрешается разводить только в специально оборудованном месте. Например, в котловане или яме глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не более одного метра, или в металлической емкости, такой как бочка или мангал, установленной на негорючей поверхности», – объяснили в пресс-службе МЧС Югры.

При этом конструкция должна находиться в 15 метрах от дома и построек, в 30 метрах от лиственного леса, в 50 метрах от ближайших зданий и в 100 метрах от хвойного леса.

Оставлять огонь без внимания категорически нельзя, а под рукой всегда должны находиться средства для пожаротушения, напоминают в ведомстве.

Как подготовиться к пожароопасному сезону

В данный период югорчанам рекомендуют: своевременно убирать сухую траву и мусор с участка, а также горючие материалы, оборудовать место для костра, приобрести средства для тушения, проверить электропроводку и рассказать детям о правилах поведения в случае пожара.

Также ведомство напоминает, что делать, если вы увидели пожар. Необходимо позвонить по номеру 101 или 112, четко сообщить о месте происшествия, дать ориентиры, указать, что именно горит, уточнить, есть ли угроза для людей и других строений, назвать свое полное имя.

«По возможности, примите меры по тушению огня до прибытия огнеборцев, если это безопасно для вас. Используйте воду, песок, огнетушители, подручные средства», – рекомендуют в МЧС Югры.

Какое наказание можно получить за нарушение правил

Кстати, вплоть до окончания пожароопасного периода сотрудники МЧС будут проводить рейды. За нарушение вышеперечисленных правил предусмотрена административная ответственность:

на физлиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 тысяч до 60 тысяч рублей;

на юрлица – от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

В период пожароопасного сезона сотрудники МЧС будут патрулировать регион

В случае, если по вашей неосторожности огонь распространился и уничтожил или повредил чужое имущество, можно получить как штраф от 120 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до одного года: