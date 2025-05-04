Эксперты рассказали, когда лучше всего покупать тур на лето

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, когда следует покупать тур на лето.

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«Раннее бронирование — тренд последних трёх лет. Заранее запланированный отдых действительно может помочь значительно сэкономить — некоторые туроператоры предлагают скидки до 20—30%, а выбор отелей и дат ещё максимальный. Чтобы купить тур выгодно, рекомендуем сравнивать цены на различных площадках, следить за акциями и проверять условия отмены», — рассказали специалисты.

Кроме того, эксперты посоветовали обращать внимание на даты, сезонность и дни с меньшей динамикой покупки билетов.

«Оптимальное время для покупки зависит от ваших приоритетов. В мае — июне ещё есть шанс поймать горящие туры, а за одну-две недели до вылета возможны резкие скидки, но вариантов будет уже меньше», — заключили в пресс-службе.

Ранее в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что спрос на туристические направления среди россиян меняется под влиянием экономических, социальных и инфраструктурных факторов.