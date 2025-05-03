Как можно сэкономить на путешествиях

Расходы на отпуск могут негативно повлиять на семейный бюджет. Однако есть способы, с помощью которых можно сохранить часть средств и не испортить себе отдых.

Так, для выгодного приобретения авиабилетов и бронирования гостиницы можно обращаться к туроператорам, отметила директор департамента проектов в сфере гостеприимства в Роскачество Ирина Чемерчева. Это связано с тем, что они заранее выкупают места в отелях и на чартерных рейсах.

Также для экономии можно пользоваться программами лояльности и туристическими кэшбеками. Еще рекомендуется обращать внимание на рассылки авиакомпаний, чтобы не пропустить выгодные предложения.

Важно внимательно изучать все условия туристических и транспортных компаний, поскольку в них могут учитываться неочевидные дополнительные комиссии.

При путешествии с детьми, следует обратить внимание на отели, которые предлагают скидки на проживание юных гостей.