Депутат дал совет путешественникам, как сэкономить деньги при покупке билетов

Депутат отметил, что покупать турпакеты выгоднее, чем билеты и проживание в гостинице отдельно, а еще стоит планировать поездки заранее.

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Снизить стоимость отдыха в высокий сезон помогают раннее бронирование билетов и покупка путевок у проверенных турфирм. Но отпуск, конечно, лучше брать в другое время, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Но некоторые не могут — для них это единственное время, когда можно поехать отдохнуть, потому что это законные выходные. Но, исходя из этого, это дорогие сезоны. <…> Поэтому людям что можно порекомендовать - надо заранее брать билеты, когда они только появились в продаже», — сказал депутат.

Нилов добавил, что покупать турпакеты выгоднее, чем по-отдельности выбирать билеты и гостиницы, так как турфирмы заранее выкупают блоки в самолетах, и цены у них будут ниже, передает ТАСС.

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