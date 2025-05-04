Эксперт рассказала, когда нужно покупать доллары на летний отпуск

Курс доллара продолжает свое снижение и многие россияне, которые собираются летом в заграничный отпуск, в раздумьях - покупать валюту сейчас или подождать еще?

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«Если поездка планируется в июне-июле, текущий курс доллара (82,5 руб.) и евро (93,5 руб.) можно считать относительно комфортным уровнем для покупки. Вероятность его снижения ограничена, тогда как риски умеренного роста — сохраняются. Важно учитывать: курс рубля находится в зоне административного контроля, и его реакция на внешние события может быть сдержанной, но не исключает скачков», - сообщила инвестиционный советник, президент Ассоциации финансовых и инвестиционных советников, основатель онлайн-университета «Финансология» Юлия Кузнецова.

При этом, покупать доллары единовременно большой суммой - не очень выгодно.

«Рекомендую тем, кто готовится к поездке, покупать валюту частями, распределяя покупку на 2-3 этапа в течение мая — это снижает зависимость от колебаний курса и защищает от эмоциональных решений», - посоветовала эксперт.

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Ранее сообщалось, что в мае курс доллара может немного подняться — до 85 рублей. Но по прогнозам это более вероятно к концу месяца.

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