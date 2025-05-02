В Госдуме рассказали, как снизить стоимость турпутевок на майские праздники

Раннее бронирование билетов и покупка путевок у проверенных турфирм помогут снизить стоимость отдыха на майских праздниках и в другие высокие сезоны. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Конечно, если есть возможность, [лучше] в другое время взять отпуск. Но некоторые не могут - для них это единственное время, когда можно поехать отдохнуть, потому что это законные выходные. Но, исходя из этого, это дорогие сезоны. <…> Поэтому людям, что можно порекомендовать - надо заранее брать билеты, когда они только появились в продаже", - отметил Нилов. Таким образом, добавил он, билеты будут дешевле.

Кроме того, подчеркнул Нилов, при оформлении путевок лучше выбрать турпакет у надежных операторов и проверенных турфирм.