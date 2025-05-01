Туристам предложили сэкономить на распродаже на билетах в Турцию

На первомайской распродаже у авиакомпании «Победа» удалось обнаружить неплохие варианты на зарубежных направлениях на лето. Сегодня лоукостер предложил прожарить цены на билеты благодаря скидке в 10% на безбагажный тариф и 15% на более дорогие варианты.

В Анталью из Москвы можно слетать в конце июня за 27 тыс. Такую сумму просят при вылете 24 июня и с возвращением 4 июля. С багажом тот же маршрут предлагают от 32 тыс. Альтернативы в те же даты у других перевозчиков заметно дороже – от 35 тыс. у Southwind и Utair, а вот Turkish Airlines, AZUR air, Pegasus и «Аэрофлот» – от 40 и выше. Все эти перелеты с ручной кладью. В первой половине месяца можно найти отдельные варианты от 29 и 34 тыс. соответственно в зависимости от тарифа. Например, с вылетом 8 июня и возвращением 17 июня. Ближайшие альтернативы от 40 тыс. с ручной кладью. В июле есть round trip от 31 тыс., в августе – от 34 тыс.

В Дубай из столицы и обратно по скидке можно отправиться за 26 тыс. в июне и июле налегке или от 30 тыс. с багажом. Ближе всего по цене к ним от 37 тыс. у Southwind и 40 тыс. у Utair.

В Стамбул можно слетать в июне от 31 тыс. У «Уральских авиалиний» предложения начинаются от 36 тыс., у «Аэрофлота» – от 38 тыс. В июле дорога туда-обратно уже чуть выше – 33 тыс. И в некоторые даты разница с другими перевозчиками уже не ощущается. Кое-где вообще лучшие прайсы у Southwind – за 29 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что в мае в Анталью можно слетать за 20 тыс. руб.