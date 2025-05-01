Авиакомпании дали рекомендации пассажирам на праздники

Клиентам также необходимо внимательно отслеживать информацию о вылете рейсов, заявили представители S7, Azur Air и Red Wings.

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Отмечается, что отправляться в путешествие лучше 2, 3, 5, 6 или 7 мая: в эти даты ажиотаж на билеты меньше. Для возвращения из поездки подойдут 12 и 13 мая: билеты в эти дни дешевле, чем 10-го и 11-го, которые можно назвать периодом пикового спроса, передаёт РИА Новости.

Ранее в «Аэрофлоте» также посоветовали пассажирам на майских праздниках заранее приезжать в воздушные гавани и регистрироваться на рейсы онлайн.