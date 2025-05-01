МВД предупредило туристов о новой схеме мошенничества

Мошенники стали создавать специальные туристические чаты в Telegram и с их помощью похищать деньги и персональные данные. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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Так, аферисты создают в Telegram так называемые туристические чаты. Они представляют собой небольшие тематические сообщества по разным странам, курортам или даже отелям. С их помощью аферисты активно ищут потенциальных жертв, используя методики социальной инженерии.

В частности, злоумышленники в таких чатах представляются обычными туристами, которые якобы ищут попутчиков. Иногда они выдают себя за гидов, которые приглашают на экскурсию в популярных туристических местах. Дальнейшая схема обмана может быть разной. Так, мошенники могут потребовать внести предоплату за услугу, после чего пропадают с полученными деньгами. Также они могут предложить зарегистрироваться на специальном сайте для поездки и ввести там свои персональные и платежные данные, которые в дальнейшем будут похищены. Иногда на таких сайтах может быть предусмотрена фейковая авторизация с помощью популярных соцсетей или мессенджеров.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД советуют покупать туры только на проверенных сайтах и читать отзывы.