Какими скидками могут воспользоваться россияне в путешествии

О льготах для семей с детьми напомнили в Госдуме в преддверии майских праздников. Несовершеннолетние туристы по закону могут путешествовать с дисконтом или вовсе бесплатно, а для многодетных федеральными правилами отменены ограничения по посещению музеев.

© Московский Комсомолец

На поездах дальнего следования установлена скидка детям от 10 до 18 лет в размере 50% от стоимости взрослого билета на поезде, напомнила первый зампред комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина (ЕР).

На самолетах скидка в размере 50% предоставляется детям до 2 лет при перелете с отдельным местом и от 2 до 12 лет при перелете с сопровождающим лицом. При этом, перевозчик обязан предоставить ребенку до 12 лет и сопровождающему его лицу соседние места в одном ряду, сообщила депутат.

Также Школкина напомнила правило проезда на городских и пригородных автобусах: дети до 7 лет могут пользоваться этим транспортом бесплатно. На междугородном автобусном сообщении бесплатно могут ездить дети не старше 5 лет. Кроме того, для многодетных семей в стране действует музейная льгота: они могут в любое время бесплатно посещать государственные, региональные и муниципальные музеи независимо от их места жительства. Также многодетные могут купить авиабилеты одним бронированием, без каких-либо ограничений по количеству, сообщила парламентарий.