Отдых на природе: что взять с собой и как соблюсти меры безопасности

В преддверии долгожданных майских праздников, выезжая на природу, важно помнить о мерах безопасности. Чтобы избежать неприятностей, таких как укусы клещей, травмы от неправильного разведения костров или других бытовых происшествий, стоит заранее подготовиться к отдыху. Начальник отдела по взаимодействию с организациями Московского городского центра условий и охраны труда департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Егор Савин поделился с "РГ" простыми советами, которые помогут провести праздники безопасно.

"Майские праздники - это время отдыха. Поедете на природу или останетесь в городе, забывать о правилах безопасности нельзя. Несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным последствиям, поэтому подготовка к отдыху имеет важное значение", - отметил Егор Савин.

Планирование отдыха с учетом окружающей среды

Перед выездом на природу или дачу нужно оценить обстановку. Убедитесь, что место для пикника находится в безопасной зоне, вдали от сухой травы и легковоспламеняющихся материалов. Проверьте прогноз погоды: сильный ветер или дождь могут сделать отдых некомфортным или даже опасным.

Правильное разведение костра

Неправильное разведение костра влечет за собой пожары и травмы. Следуйте простым правилам:

Разводите костер только в специально отведенных местах или на подготовленных площадках;

Никогда не оставляйте огонь без присмотра;

Имейте под рукой воду или песок для тушения;

Перед уходом убедитесь, что костер полностью потушен.

Защита от клещей и других насекомых

Укусы клещей влекут за собой серьезные заболевания. Чтобы обезопасить себя, надевайте закрытую одежду и используйте репелленты. Осматривайте себя и близких после прогулок в лесу или парке. Избегайте мест с высокой травой и кустарниками.

Безопасное использование инструментов и бытовой техники

На даче или во время пикника часто используются ножи, шампуры и другие предметы. Если плохо себя чувствуете - не работайте с ними. Важно хранить острые предметы в недоступном для детей месте. Следите за исправностью мангалов, чтобы исключить риски внезапного опрокидывания во избежание получения ожогов.

Наличие аптечки первой помощи

Отдых на природе связан с рисками порезов, ожогов или укусов. Лучше всегда думать наперед и обязательно взять с собой аптечку, в которой будут:

Перевязочные материалы;

Антисептики;

Средства от ожогов и укусов;

Лекарства, необходимые для членов семьи.

Подготовьте памятки об алгоритмах оказания первой помощи на телефоне или в распечатанном виде. Это поможет вам в тех случаях, когда неприятностей не удалось избежать, и упростит проведение мероприятий по оказанию помощи своим близким.