Отдых на природе: что взять с собой и как соблюсти меры безопасности

Эксперт Савин рассказал, как безопасно отдохнуть на природе в майские праздники
В преддверии долгожданных майских праздников, выезжая на природу, важно помнить о мерах безопасности. Чтобы избежать неприятностей, таких как укусы клещей, травмы от неправильного разведения костров или других бытовых происшествий, стоит заранее подготовиться к отдыху. Начальник отдела по взаимодействию с организациями Московского городского центра условий и охраны труда департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Егор Савин поделился с "РГ" простыми советами, которые помогут провести праздники безопасно.
"Майские праздники - это время отдыха. Поедете на природу или останетесь в городе, забывать о правилах безопасности нельзя. Несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным последствиям, поэтому подготовка к отдыху имеет важное значение", - отметил Егор Савин.
Планирование отдыха с учетом окружающей среды
Перед выездом на природу или дачу нужно оценить обстановку. Убедитесь, что место для пикника находится в безопасной зоне, вдали от сухой травы и легковоспламеняющихся материалов. Проверьте прогноз погоды: сильный ветер или дождь могут сделать отдых некомфортным или даже опасным.
Правильное разведение костра
Неправильное разведение костра влечет за собой пожары и травмы. Следуйте простым правилам:
- Разводите костер только в специально отведенных местах или на подготовленных площадках;
- Никогда не оставляйте огонь без присмотра;
- Имейте под рукой воду или песок для тушения;
- Перед уходом убедитесь, что костер полностью потушен.
Защита от клещей и других насекомых
Укусы клещей влекут за собой серьезные заболевания. Чтобы обезопасить себя, надевайте закрытую одежду и используйте репелленты. Осматривайте себя и близких после прогулок в лесу или парке. Избегайте мест с высокой травой и кустарниками.
Безопасное использование инструментов и бытовой техники
На даче или во время пикника часто используются ножи, шампуры и другие предметы. Если плохо себя чувствуете - не работайте с ними. Важно хранить острые предметы в недоступном для детей месте. Следите за исправностью мангалов, чтобы исключить риски внезапного опрокидывания во избежание получения ожогов.
Наличие аптечки первой помощи
Отдых на природе связан с рисками порезов, ожогов или укусов. Лучше всегда думать наперед и обязательно взять с собой аптечку, в которой будут:
- Перевязочные материалы;
- Антисептики;
- Средства от ожогов и укусов;
- Лекарства, необходимые для членов семьи.
Подготовьте памятки об алгоритмах оказания первой помощи на телефоне или в распечатанном виде. Это поможет вам в тех случаях, когда неприятностей не удалось избежать, и упростит проведение мероприятий по оказанию помощи своим близким.