Специалисты дали рекомендации для комфортного отпуска

Впереди сезон отпусков: москвичи активно планируют летний отдых, приобретают билеты и туры, бронируют гостиницы. Эксперты столичного портала потребителя напомнили, на что важно обратить внимание, чтобы провести время с комфортом и получить хорошие впечатления.

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«Вне зависимости от того, какой вид отдыха предпочитают горожане — путешествие за рулем или горные лыжи, отдых на пляже или экскурсии по городам, каждый этап долгожданного отпуска требует тщательной предварительной подготовки. Изучив материалы столичного портала потребителя, можно узнать, на что необходимо обращать внимание, собираясь в автопутешествие, выбирая туроператора, оплачивая онлайн авиабилеты, а также что следует учитывать, планируя поездку на поезде вместе с детьми. Кроме того, рекомендации экспертов помогут защитить права потребителя и в спорных ситуациях. Например, если авиарейс, на который приобретен билет, отменили или качество обслуживания в гостинице оставляет желать лучшего», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Готовимся к путешествию за рулем

Тем, кто предпочитает путешествовать за рулем, важно подготовить свой транспорт к сезону. В первую очередь нужно провести техническое обслуживание, ведь от исправности машины зависят жизнь и здоровье водителей и пассажиров. На этапе выбора автосервиса или техцентра рекомендации экспертов помогут разобраться в особенностях технического обслуживания и ремонта. О том, на что обращать внимание при выборе услуг и заключении договора о техобслуживании и ремонте машины, а также что обязательно должно быть указано в договоре, можно узнать из другого материала.

Если качество услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств не устраивает, то защитить права потребителя можно, воспользовавшись пошаговой инструкцией. В частности, статья подскажет, что должно быть указано в договоре на оказание услуг и что делать, если они оказаны некачественно, как предъявить претензию исполнителю или обратиться в суд и многое другое.

Покупаем билеты и бронируем отели

Любителям самостоятельного отдыха и тем, кто в отпуск планирует навестить родственников, будут полезны рекомендации экспертов по покупке билетов, которые собраны в разделе «Транспортные услуги». Прежде чем приобрести билеты на различных онлайн-площадках, следует подробнее узнать об особенностях оплаты банковской картой и о том, какие сведения обязательно должны быть указаны в электронном билете. Если планируется поездка на железнодорожном транспорте, то выбрать и приобрести билеты поможет еще одна статья. Здесь можно узнать о возвратных и невозвратных тарифах, правилах провоза животных, багажа и бесплатного проезда для детей в возрасте до пяти лет, а также найти много другой полезной информации.

Еще одна важная составляющая хорошего отдыха — комфортное проживание. Обо всех нюансах бронирования гостиницы, заключения договора и о том, что делать, если не устраивает качество обслуживания или персонал настаивает на дополнительном сборе средств за отдельные услуги, можно узнать в разделе «Гостиничные услуги».

Выбираем тур или путевку

Во время летних каникул многие москвичи отправляют своих детей в оздоровительные лагеря. Планируя такой отдых для ребенка, следует в первую очередь убедиться в его безопасности. Статья подскажет, какую информацию необходимо получить перед заключением договора с организацией. Важно, чтобы в наличии были заключения органов Роспотребнадзора, медицинская лицензия, сведения об условиях размещения детей и перечень медицинских процедур.

Семейный отдых родителей с детьми тоже требует тщательной подготовки. В материале можно узнать, чем отличаются пакетные и индивидуальные туры, а также на что необходимо обратить внимание при заключении договора. Это поможет выбрать и приобрести пакетный тур, включающий в себя билеты, трансфер, проживание в гостинице и медицинскую страховку, либо заказать индивидуальный тур с учетом своих предпочтений.

Купить путевку можно как у турагентства, так и у туроператора. В специальной статье содержится информация о том, чем они отличаются и как предъявлять претензии по качеству.

Кроме того, организовать отдых и путешествие с семьей можно через туристический сервис Russpass. С его помощью удобно составить собственную программу отдыха, спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, а также подобрать экскурсии.

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Портал потребителя создали в 2022 году Правительство Москвы и Управление Роспотребнадзора по городу Москве. На сайте размещено более 230 материалов: статьи, инструкции, памятки, вебинары, интервью экспертов. Они составлены на основе запросов москвичей, в том числе поступивших на горячую линию Роспотребнадзора. Материалы написаны простым языком, они помогают разбираться в спорных ситуациях между потребителями и продавцами товаров или исполнителями услуг. Помимо практических рекомендаций, в публикациях также содержатся наименования соответствующих нормативных актов, на которые можно опираться при общении с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в случае необходимости защиты прав потребителей.

Проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей также можно по телефону круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по городу Москве: +7 495 539⁠-36⁠-96.

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