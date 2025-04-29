Авиаэксперт дал совет, как сэкономить на покупке билетов на майские праздники

Вопросом перелёта стоит озаботиться «сильно заранее».

Это позволит сэкономить на путешествии, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«В январе, может быть, ещё и рано, но в феврале точно стоит озаботиться этим [покупкой билетов на май — прим. ГМ]. У авиакомпаний есть коммерческие политики. Они предполагают, если вы покупаете билет сильно заранее, то он будет по цене даже ниже себестоимости».

Цены на авиабилеты стабилизируются после внедрения большого количества отечественных самолётов, отметил Пантелеев.

«Сейчас у авиакомпаний нет лишних самолётов. Занятость, скорее всего, находится на исторически высочайшем уровне. На мой взгляд, мы находимся между двух огней. Если билеты будут, то их раскупят полностью, если какая-то часть билетов, уже последние места в салоне, будут продаваться дорого, то люди будут жаловаться, что цены очень сильно выросли, причём скачком. Единственный выход — будут новые отечественные самолёты в достаточном количестве, уже не будет необходимости выбирать между двух не лучших вариантов. Предложение не успевает за спросом».

Ранее туроператоры предупредили о 400% подорожании авиа и ж/д билетов на майские праздники. Стоимость популярных направлений значительно выросла. Ради экономии стоит путешествовать на личном автомобиле. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.