Эксперты рассказали, как обезопасить себя во время пикника

Собираясь на пикник, закупаться мясом или другими продуктами стоит только в стационарных торговых точках. Уличные рынки, особенно в теплую погоду, не могут гарантировать безопасность. С собой на природу не стоит брать молочные и кондитерские изделия. Все остальное должно быть упаковано в пищевую пленку или герметичные контейнеры.

Необходимо мыть руки перед едой, споласкивать овощи и фрукты только бутилированной или кипяченой водой.

Также на пикнике стоит носить закрытую одежду и использовать репелленты, чтобы исключить укусы клещей. После посещения берега реки, леса или парка необходимо осмотреть себя и близких. Если все же насекомое обнаружено, аккуратно удалите его и отнесите в лабораторию для анализа. Важно следить за своим состоянием, так как инкубационный период после укуса клеща достигает до четырех недель. При необходимости обращайтесь за медицинской помощью.

Чтобы отдых завершился без происшествий, выпивайте 1,5 литра жидкости в день. Лучше исключить газированные, энергетические и алкогольные напитки, а также стараться есть меньше тяжелой, жирной еды.

Также нельзя забывать про головной убор, чтобы защититься от сильного солнца.

При недомогании следует сразу обратиться к медикам.