Эксперт назвал сумму наличных, которую стоит брать с собой за границу

Предварительная оплата максимального количества услуг в рублях и обмен только необходимой суммы на валюту поможет избежать лишних трат в путешествии за границу. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он напомнил, что в некоторых странах россияне могут расплачиваться картой "Мир". Поэтому есть смысл проверить перед поездкой, числится ли она в месте назначения как работающая.

"Однако даже в этом случае надо учитывать, что данная карта может работать не во всех терминалах, торговых точках и банкоматах. Поэтому лучше все же рассчитывать на наличные. Самая удобная валюта за границей – это доллар, евро или китайский юань. Но необходимо помнить, что банки за обмен валют берут комиссию и она может быть существенной. При этом обратный обмен также идет через комиссионные. Так что надо всегда брать только самое необходимое количество иностранных денег", – предупредил эксперт.

Кроме того, стоит оплачивать максимальный набор услуг еще в России в рублях через туркомпанию, чтобы снизить валютные траты за рубежом, посоветовал Горин.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что, даже когда нет возможности купить валюту, всегда можно обратиться в свое турагентство, чтобы оно помогло приобрести билеты в театр или музей, взять машину напрокат или оплатить питание.

"Учитывая, что карта "Мир" работает пока мало где, лучше оформить UnionPay – ее принимают уже в более 50 странах. Если же брать наличные, надо учитывать то, куда летит турист. Если это Египет или Турция, где все включено, можно всего взять буквально 200 долларов на человека. Если предусмотрено проживание в отеле, где оплачен только завтрак, то лучше взять сумму из расчета 100 долларов на каждого в день", – добавил он.

Ранее адвокат Виталий Ульяненко рассказал, что россиянам могут ограничить выезд из страны в отпускной период, если они имеют какой-либо долг больше 10 тысяч рублей и не погасили его в течение двух месяцев. Поэтому перед началом отпускного сезона стоит зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и проверить, имеется ли в наличии какое-либо исполнительное производство.