Как отдохнуть на майских праздниках и не разориться

Многие россияне в преддверии майских праздников задаются вопросом, как отдохнуть и не опустошить кошелек. Консультант по личным финансам Александр Патешман дал несколько советов.

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По его словам, если отдых не был предварительно запланирован, то самый выгодный вариант — поездка на автомобиле.

«Если есть идея отдохнуть с друзьями, то, скорее всего, даже если у вас нет прав, у кого-то права найдутся. Можно рассмотреть в том числе заграницу. У нас почему-то никто не думает об этом, вроде как ехать далеко и долго. Это Грузия, Армения, может, даже добраться до Турции через перевал Верхний Ларс. Дорога по бензину будет стоить туда и обратно порядка 20 тысяч рублей», — отметил финансовый эксперт.

Патешман посоветовал объезжать пункты сбора денежных средств на платной трассе М4. По его словам, так можно сэкономить около десяти тысяч рублей в обе стороны. Если путешествовать компанией, то расходы окажутся еще меньше.

Для отдыха с семьей эксперт порекомендовал взять три дня отпуска между майскими праздниками.

«Я рекомендую даже отпросить детей со школы и получить дополнительные вторые новогодние праздники», — добавил он.

Эксперт напомнил, что сейчас много скидок на посуточную аренду жилья. На майские есть доступные варианты в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Чтобы еще больше снизить траты, можно взять в дорогу термос и еду, поскольку цены в придорожных кафе обычно сильно завышены. Сэкономленные средства можно потратить на прогулки по городу и сувениры.

В городах Патешман посоветовал выбирать групповые пешеходные туры, поскольку выезды на целый день обычно сильно бьют по кошельку. Если у человека есть своя машина, то можно повторить программу тура на своих колесах, избежав переплат, сообщает Life.ru.

В мае 2025 года россиян ждут два блока нерабочих дней, которые дадут время на отдых перед полноценным летним отпуском. Куда отправиться на отдых, чтобы он был выгодным и приятным, — в материале «Вечерней Москвы».