Что делать, если в отеле пропали вещи

Отправляясь в путешествие, часто приходится полностью доверять сохранность личного имущества сотрудникам гостиниц. А что делать, если вещи не уберегли? Полезные советы для туристов в комментарии "РГ" дал председатель Комитета по туризму и туристической инфраструктуре, член фракции "Новые люди" Сангаджи Тарбаев.

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Что предполагает закон

Согласно статье 925 Гражданского кодекса РФ гостиница отвечает - причем без особого о том соглашения с постояльцем - за утрату, недостачу или повреждение его вещей.

"То есть независимо от того, каким способом вы перемещаетесь: в командировке или путешествии: гостиница обязана обеспечить сохранность вещей, если они находятся на ее территории, - заявил глава комитета. - Стоит добавить, что ответственность за вещи постояльцев лежит на гостинице не только в номерах, но и других помещениях: холлах, спортивных залах и т.д".

Иногда в гостиницах можно увидеть объявление об отказе от ответственности за сохранность вещей.

"В таком случае речь идет, скажем так, о самоуправстве руководства отеля, - считает он. - И данное заявление ни в какой степени не освобождает отель от законных последствий. И это важный аспект, на который стоит обратить внимание".

Какие есть нюансы

При этом, по словам Тарбаева, отели не несут ответственность за деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги и другие драгоценные вещи, если они не приняты на хранение или не положены в индивидуальный сейф в номере отеля постояльца.

"Поэтому логично, если у вас ценные вещи или документы, которые нужно оставить в отеле, - воспользоваться предоставляемыми гостиницей услугами, - резюмировал депутат. - Можно отдать ценности на хранение или арендовать сейф. Таким образом, ценности будут храниться в более надежном месте, а шансы на возмещение ущерба, в случае кражи или пропажи, - будут гораздо выше".

Действия при пропаже

Что делать, если неприятность все же произошла?

"Если вы обнаружили пропажу, недостачу или повреждение собственных вещей или иных ценностей, то обязаны без промедления заявить об этом администрации гостиницы и убедиться, что персонал отеля зафиксировал ваше заявление, - заявил глава комитета. - Это важный шаг, так как документальное подтверждение обращения станет веским доказательством в споре с отелем".

Администрация гостиницы обязана возместить стоимость украденных вещей, либо предложить пострадавшему гостю натуральное возмещение в виде бесплатного питания, посещение сауны, такси и иных дополнительных услуг, предлагаемых гостю за отдельную плату.

Второй шаг - обратиться в полицию.

"Заявление должно быть задокументировано: получите талон-уведомление и постановление о возбуждении уголовного дела. Эти документы будут свидетельствами произошедшего инцидента и важным аргументом в случае судебного разбирательства", - советует депутат.

При отказе отеля

В случае, если гостиница отказывается признавать вину и возместить ущерб, по словам Тарбаева, следует:

написать претензию, включив все документы, подтверждающие ваше проживание, оплату услуг отеля, стоимость пропавших вещей, которые помогут обосновать требование;

обратиться в суд, если путем претензий и переговоров решить вопрос не удалось. В этом случае можно запросить не только возмещение ущерба, но и неустойку за несвоевременное исполнение требований, компенсацию морального ущерба и штраф за неисполнение требований добровольно.

Таким образом, гостиница несет значительную ответственность за сохранность вещей постояльцев, но существуют исключения и нюансы, которые стоит учитывать, делает вывод глава комитета.