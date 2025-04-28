Кибертуризм: как цифровые платформы меняют путешествия

В России установлен исторический максимум по количеству туристических поездок внутри страны — более 120 миллионов в 2024 году. Популярность отечественных курортов и достопримечательностей растет четвертый сезон подряд. Причем эксперты отмечают не только количественные, но и качественные перемены. Люди все чаще организуют путешествия самостоятельно, подбирая маршрут и варианты размещения на свой вкус и кошелек. Развитие онлайн-платформ для бронирования отелей и краткосрочной аренды жилья делает весь процесс простым и безопасным. Как меняется российская туристическая отрасль — в материале «Газеты.Ru».

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Во времена СССР существовало понятие «отдых дикарем». Люди покупали билеты на Черноморское побережье и решали вопрос с размещением уже на месте. Затем появились десятки агентств, которые решали все проблемы за своих клиентов и продавали готовые туры, например, в Египет или Турцию. Однако с развитием интернета, смартфонов, специальных агрегаторов и приложений необходимость в посредниках постепенно начала снижаться, люди все чаще стали обходиться своими силами.

В недавнем исследовании Центра стратегических разработок отмечается, что сегодня только восемь из ста пользователей принципиально пользуются услугами туроператоров и турагентств. «Иногда» к ним обращаются 43% россиян, а почти половина (49%) всегда организуют свои путешествия самостоятельно. Выросло уже целое поколение людей, для которых такой вариант отдыха — это норма.

Россияне не просто предпочитают организовывать путешествия без посредников, но и все чаще выбирают для размещения квартиры, апартаменты и частные дома.

Увеличение спроса на краткосрочную аренду — это вторая важная тенденция последних лет. Если в 2023 году на «частный сектор» приходилось 19% бронирований, то в 2024 году доля выросла до 25%, отмечает ЦСР. И это очень большая доля, учитывая популярность в России автотуризма и кемпингов, походов с палатками (в 2024 году было зарегистрировано 26770 тургрупп в количестве 356,5 тыс. человек), специальных туристических поездов (1,1 млн пассажиров) и водных круизов (420 тыс. человек).

Краткосрочная аренда квартир и апартаментов имеет два важных плюса. Она позволяет путешественникам погрузиться в местную культуру и образ жизни, а стоит зачастую дешевле, чем размещение в отелях.

Цифра зовет

Развитие самостоятельных путешествий и рост спроса на краткосрочную аренду связаны с цифровизацией отрасли и появлением мощных онлайн-платформ для бронирования жилья. Именно они помогают найти подходящие варианты размещения и сформировать индивидуальный маршрут путешествия. Теперь самостоятельно планируют отдых не «дикари», а кибертуристы.

Исследования показывают, что этот рынок становится все более прозрачным и цивилизованным. Цифровые платформы стараются сделать весь процесс организации поездки максимально простым и удобным: предлагают широкий выбор жилья, позволяют сравнивать предложения по цене и качеству, организуют общение между путешественниками и владельцами жилья через чат в приложении.

После успешного бронирования открывается возможность обмена контактами, а оплата производится либо через платформу, либо непосредственно при заезде.

Благодаря конкуренции между арендодателями пользователи получают минимальные цены и высокий уровень сервиса.

«Наша платформа гарантирует пользователю, что он получит тот сервис, за который заплатил. Это важный момент. Раньше, когда были просто сайты объявлений, нужно было связываться напрямую с хозяином жилья. Это несло определенные риски: пользователю приходилось переводить предоплату неизвестно кому и надеяться на то, что его отдых пройдет благополучно. Сегодня благодаря цифровизации и удобным механизмам бронирования все стало безопаснее, прозрачнее и удобнее», — пояснил «Газете.Ru» основатель платформы «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

«Суточно.ру» – это крупнейший в России сервис, который соединяет путешественников и владельцев жилья. На его долю приходится почти треть рынка краткосрочной аренды. За последние три года база объектов увеличилась в четыре раза, а количество новых арендодателей выросло в пять раз — в настоящий момент уже более 133 000 партнеров. «Суточно.ру» предлагает свыше 330 000 вариантов размещения, включая квартиры, апартаменты, отели и гостевые дома. Количество ночей, забронированных с помощью этого сервиса, увеличилось за 2024 год на 48% и составило 11,5 млн.

«По формату мы российский AirBnb. Но объем нашего бизнеса в России сейчас больше, чем у AirBnb в год их ухода с нашего рынка», — добавляет Кузнецов.

Индустрия впечатлений

Пример «Суточно.ру» показателен, ведь этот сервис первым оценил важность эмоций и обмена опытом для развития новых туристических направлений. Еще в 2017 году здесь начали стимулировать пользователей оставлять комментарии и рассказывать о плюсах и минусах своих поездок.

Сначала сервис просто начислял баллы за отзывы, а затем эта практика переросла в полноценную кешбэк-программу.

«В эпоху цифровизации путешествие начинается не в момент, когда мы вышли из дома с чемоданами, а когда мы только начали планировать свою поездку. Человек просматривает большое количество фотографий и видео, читает отзывы других путешественников, изучает эти места еще на этапе планирования. Путешествие начинается в момент, когда мы загораемся поездкой, получаем положительные эмоции от одного только предвкушения. После возвращения мы выкладываем фотографии в интернет и проживаем все заново. Мы делимся своими эмоциями с другими и популяризируем место, которое посетили», — отмечает Юрий Кузнецов.

По его словам, половина сотрудников самого «Суточно.ру» именно так выбрали для отдыха Дагестан.

«Мы все друг на друга смотрим и часто повторяем чей-то опыт. Если коллеги рассказывают, как там здорово и красиво, показывают фотографии, то, естественно, другие сотрудники, в том числе я, загораются этой идеей. Путешествия — это больше про эмоции, люди делятся ими с другими лично и через соцсети», — говорит Юрий Кузнецов.

Положительные эмоции гарантируют цифровому туризму светлое будущее. По прогнозам экспертов ЦСР, в ближайшие пять лет рынок краткосрочной аренды будет расти в среднем на 24% в год в денежном эквиваленте — с 333 миллиардов рублей в 2024 году до более 1,2 трлн рублей к 2030 году. При этом доля онлайн-платформ на этом рынке к концу десятилетия вырастет с текущих 45 до 71%.