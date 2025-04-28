Поддельные сайты с авиабилетами: как не стать жертвой мошенников

Мошенники научились создавать фальшивые сайты по продаже авиабилетов всего за пару часов. Об этом сообщили в МВД России. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».

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В России участились случаи продажи поддельных авиабилетов.

«Создать сайт по продаже авиабилетов — дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу. Некоторые узнают, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам возможность перенести свой интернетресурс в новое место и продолжать свою преступную деятельность под другим названием», — сказано в сообщении ведомства.

«Если онлайн-сервис предлагает билеты на 30–50 процентов дешевле, чем у конкурентов, — это повод насторожиться, — пояснил для «ВМ» директор туристического агентства Иван Хлопонин. — Поэтому, во-первых, изучите предложения на других сайтах, найдите среднюю цену, поймите, где верхние и нижние границы. И ориентируйтесь на среднюю. При этом учтите: да, бывают реальные скидки — например, при покупке билетов на чартерные рейсы — когда остались незанятые места. Второе: узнайте, как давно был создан сайт. Если совсем недавно — это еще один повод для настороженности. Третье: проверьте, упоминается ли этот сайт в СМИ. Если поиск выдаст новости четырех- или пятилетлетней давности с упоминанием этой компании, то сайт надежный. Но учтите: мошенники подстраиваются под известные бренды, например, выбирая похожее название: разницы всего лишь в букву. Так что сверяйте написание».

Не стоит набирать в поисковике, скажем, «дешевые авибилеты в Минеральные Воды». «Авиабилеты в Анталью 30 апреля». Лучше сразу заходить в «билетные маркетплейсы». Они же — метапоисковики. Например, Яндекс.Авиабилеты, Aviasales, Skyscanner, Momondo, avia.tutu.ru и другие. Сами поисковики ничего не продают. Зато они собирают информацию о ценах на билеты по всей сети: авиакомпаний, онлайн-агентств и туристических фирм.