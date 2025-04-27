Туристы пытаются добиться безопасных условий для питомцев

В аэропорту Корсики произошел несчастный случай со смертельным исходом, жертвой которого стала перевозимая в клетке собака. Трагедия спровоцировала петицию с требованием создать безопасные условия для путешествий животных на воздушном транспорте.

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Туристы возвращались домой после пасхальных праздников на рейсе Air France. Они сдали своего питомца Бруки в переносном контейнере на стойке негабаритного багажа. Но что-то внутри механизма по транспортировке пошло не так: клетка оказалась зажатой между двумя конвейерными лентами и была раздавлена вместе с 11-месячной собакой.

Глава семейства был расстроен тем, что в авиакомпании произошедшее назвали просто «инцидент» – «но собака не чемодан». Бруки с самоедскими корнями была всеобщей любимицей. По словам мужчины, он не спал после ее гибели 2 ночи, а дочь вообще была безутешна.

Пострадавшие не ждут никакой ответственности для виновных в несчастном случае, считая, что все спишут на техническую неисправность. Поэтому глава семейства запустил петицию, чтобы обновить правовой статус животных, перевозимых на самолетах, – признать их живыми, разумными существами, а не багажом. По его словам, он хочет убедиться, что гибель четвероного друга приведет к переменам. На сегодняшний день петицию поддержали свыше 27 тыс. человек.

В России широкий резонанс вызвала гибель кота Твикса, которого высадили из поезда морозной зимой. В интернете была создана петиция за увольнение проводницы, которую подписали сотни тысяч человек. После возмущения общественности в РЖД начали менять отношение к четвероногим туристам. В частности, изменены правила перевозки животных в поездах дальнего следования. При выкупе всего купе разрешено брать с собой до 4 крупных собак или переносок с питомцами, независимо от количества занятых мест.

Ранее TourDom.ru писал, что в Пулково полтора часа искали собаку, убежавшую на аэродром из разбитой переноски. Прилетевшая в Санкт-Петербург рейсом Turkish Airlines из Стамбула хозяйка получила пустую клетку без своего питомца, которую разбили при выгрузке из багажного отделения.