Эксперты рассказали, за что не надо платить туристический налог

В прокуратуре Кубани рассказали, за что не надо платить туристический налог
Прокуратура Краснодарского края дала разъяснения по уплате туристического налога. В частности, говорилось о том, нужно ли платить при раннем заезде или выезде.
«Период времени предоставления услуги по временному проживанию при раннем заезде и позднем выезде отдельными сутками не признается», – прокомментировали «ФедералПресс» в надзорном ведомстве.
Комментарий был дан на фоне сообщений о том, что как ранее заселение, так и поздний выезд признаются услугами по размещению в полном объеме.