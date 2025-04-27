Эксперты рассказали, за что не надо платить туристический налог

Прокуратура Краснодарского края дала разъяснения по уплате туристического налога. В частности, говорилось о том, нужно ли платить при раннем заезде или выезде.

«Период времени предоставления услуги по временному проживанию при раннем заезде и позднем выезде отдельными сутками не признается», – прокомментировали «ФедералПресс» в надзорном ведомстве.

Комментарий был дан на фоне сообщений о том, что как ранее заселение, так и поздний выезд признаются услугами по размещению в полном объеме.