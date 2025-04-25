Сейсмолог дал совет туристам, которые собираются в Стамбул на отдых

Туристам, которые собираются в Стамбул на отдых, необходимо, как посоветовал сейсмолог Халюк Эйидоган, выбирать отели в более безопасных с точки зрения сейсмоопасности районах.

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Так, популярный среди туристов район Султанахмет, где расположены Айя-София и другие достопримечательности Турции, относится к зонам наиболее высокой степени сейсмической опасности.

Эйидоган в комментарии РИА Новости подчеркнул, что следует быть на 100% уверенным в безопасности дома, отеля, торгового центра, магазина, где вы находитесь.