Как подготовиться к походу и что с собой взять

Северный Кавказ идеален для походов: здесь можно заряжаться энергией величественных гор, широких степей и чистейших озер. Рассказываем, как подготовиться к нестандартному отдыху

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Во что одеться?

Любой, даже однодневный поход необходимо планировать заранее. В пешее путешествие важно брать прочные и функциональные вещи. Тщательно подбирайте обувь.

Если идете в горы, необходимы высокие жесткие кроссовки, защищающие голеностоп. Лучше с толстой подошвой и нескользящим протектором. В поход по рельефной местности можно отправиться в кроссовках немного мягче, однако они все равно должны защищать голеностоп.

Не забудьте о головном уборе (это может быть кепка или шапка — зависит от погоды) и рюкзаке с анатомическими лямками. Если на улице еще холодно, не пренебрегайте термобельем. Часто туристы, чтобы не замерзнуть, берут свитера из шерсти. Вместо них эксперты рекомендуют флисовую кофту. Куртку и удобные штаны выбирайте из непромокаемых мембранных материалов.

Что положить в рюкзак?

Правильно собранный рюкзак не менее важен, чем безопасный маршрут. В поход обязательно стоит взять солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и бальзам для губ с рейтингом SPF, средство от насекомых, воду (минимум литр на человека), перекус, пакеты для мусора. Опытные гиды советуют прихватить заряженный внешний аккумулятор для смартфона.

Не забывайте упаковать в рюкзак дождевик, ветровку, компас и свисток. Последний будет полезен при возможной встрече с дикими животными. В аптечку сложите обезболивающие, средства от аллергии и отравления, а также все препараты, которые вы регулярно принимаете по назначению врача.

Как вести себя на природе?

Костры разводите только в специально отведенных местах. Эксперты советуют не кричать и не включать громкую музыку. Обязательно соблюдайте дистанцию на тропе, не беспокойте диких животных. Конечно же, запрещено оставлять после себя мусор — складывайте его в пакеты и уносите с собой.

Не ломайте ветки и растения. Если вы отправились в поход с детьми, заранее поговорите с ними и объясните правила безопасности. Если едете на машине, оставляйте транспорт на парковке и не заезжайте в запрещенные зоны. Не оставляйте надписи и насечки на камнях и деревьях.

Как безопасно организовать поход?

О предстоящем походе расскажите родственникам и друзьям, заявите о нем в МЧС. Четко обозначьте маршрут и срок. Не стоит ходить в поход в одиночку или отклоняться от троп. Лайфхак от гидов: выучите основные сигналы бедствия. Ролики на эту тему есть на «Рутубе».

При подготовке к походу узнайте прогноз погоды — если он неблагоприятный, отдых на природе лучше отложить. Следите также за горными реками, если они встречаются на маршруте. При обильных осадках уровень воды растет мгновенно даже в небольших горных ручейках.

Эксперты советуют записать на бумаге телефоны экстренных служб и все полезные контакты. В первую очередь это номера службы спасения 112, МЧС региона, скорой помощи, а также местных турфирм и гидрометцентра.

Что делать при встрече с дикими животными?

При встрече с дикими животными постарайтесь оставаться спокойным, не делать резких движений. Медленно отступайте, не поворачивайтесь к хозяевам лесов и степей спиной. Не стоит кормить животных или приближаться к их детенышам — это опасно. Отпугнуть дикого зверя можно, если громко шуметь.