Какой напиток в заказе пассажиров вызывает осуждение стюардесс

Стюардесса американской авиакомпании, прославившаяся в соцсетях, назвала напиток в заказе пассажиров, который вызывает осуждение бортпроводников. Своим мнением она поделилась в TikTok-аккаунте, на ее видео обратило внимание издание Daily Mail.

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Лианна Кой рассказала, что считает странным, когда путешественники заказывают на борту самолета кофе без кофеина.

«Я могу понять пилотов или пассажиров, которым нужен кофе в полете, чтобы взбодриться, потому что они могут чувствовать себя уставшими. Но кофе без кофеина!? Серьезно?» — возмутилась член экипажа.

При этом она добавила, что многие пассажиры сильно удивляются, когда стюардессы говорят им, что на борту нет декафа и есть только обычный кофе.

«Неужели вы готовы пить это просто ради самого вкуса?» — поинтересовалась девушка у подписчиков.

В комментариях юзеры начали спорить с Кой.

«Ну да, я пью кофе и что такого?», «Я рад, что вас не волнует, что взрослые люди заказывают яблочный сок. Ну, типа... это же просто сок!» — саркастично шутили они.

Однако один из пользователей заверил, что лучше и вовсе не пить кофе в самолете.

«Я проработал в авиации более 30 лет. У нас есть техники, которые ремонтируют кофеварки. Я бы никогда не заказывал кофе. Эти кофеварки отвратительны. Их чистят только тогда, когда они ломаются», — отметил он.

В апреле российская стюардесса, работающая в Emirates, назвала высокомерие и невоспитанность самыми раздражающими чертами пассажиров. Она отметила, что может примириться со многими вещами, но когда человек ставит себя выше других — это неприемлемо.