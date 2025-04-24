Что нужно знать для путешествия с питомцем на самолете

Эксперты рассказали, как путешествовать с питомцами на самолете
В первую очередь нужно подготовить пакет документов, без которых животных на борт не пустят.
Чтобы беспрепятственно летать по России, необходимо подготовить:
- ветеринарный паспорт с актуальной информацией о прививках (в том числе от бешенства, сделанной не менее чем за 21 день и не более чем за 12 месяцев до полета);
- справка по форме № 1 (ветеринарное свидетельство) - ее выдают в государственной ветклинике после осмотра животного. Срок действия - 5 дней;
- сертификат о дегельминтизации и обработке от паразитов (некоторые авиакомпании строго относятся к этому пункту).
Для международных перелетов могут понадобиться:
- ветеринарный паспорт;
- международный ветеринарный сертификат, форма № 5а;
- серологический тест на антитела (ОАЭ, Турция, Китай, Израиль или Южная Корея);
- чипирование (обязательно для въезда в большинство стран Европы);
- евросправка (для поездок в страны Евросоюза);
- переведенные и заверенные копии документов.
Однако конкретные требования зависят от страны. Поэтому рекомендуется заранее изучить правила въезда с животными.
Общие правила перевозки животных в самолете:
- регистрация животного при покупке билета или за 24-72 часа до вылета;
- экзотические животные требуют специальных разрешений;
- для перевозки в салоне обычно разрешен вес до 8 кг вместе с переноской;
- удобное и прочное переносное место с доступом воздуха, влагопоглощающей подстилкой и надежным замком.
Если хозяин берет любимца в салон, то он должен учесть некоторые нюансы:
- переноска должна умещаться под сиденье и быть жесткой;
- открывать ее в полете запрещено;
- в большинстве случаев за питомца нужно платить отдельно.
Если животное спокойное и компактное, то можно заранее выбрать место у окна, так как там меньше раздражителей.
Для багажного отделения тоже есть ряд правил:
- переноска должна быть просторной и жесткой, с металлической дверцей и фиксатором;
- внутри необходимо оставить специальные поилки с кормом и водой;
- за несколько часов до полета животное лучше не кормить, чтобы избежать укачивания.
Нужно учесть еще один важный момент. Некоторые породы чувствительны к перепадам давления. В связи с этим некоторые авиакомпании могут отказаться их брать, сообщает gorod55.ru.
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