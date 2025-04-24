Эксперты рассказали, как путешествовать с питомцами на самолете

СОВА

В первую очередь нужно подготовить пакет документов, без которых животных на борт не пустят.

Что нужно знать для путешествия с питомцем на самолете
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Чтобы беспрепятственно летать по России, необходимо подготовить:

  • ветеринарный паспорт с актуальной информацией о прививках (в том числе от бешенства, сделанной не менее чем за 21 день и не более чем за 12 месяцев до полета);
  • справка по форме № 1 (ветеринарное свидетельство) - ее выдают в государственной ветклинике после осмотра животного. Срок действия - 5 дней;
  • сертификат о дегельминтизации и обработке от паразитов (некоторые авиакомпании строго относятся к этому пункту).

Для международных перелетов могут понадобиться:

  • ветеринарный паспорт;
  • международный ветеринарный сертификат, форма № 5а;
  • серологический тест на антитела (ОАЭ, Турция, Китай, Израиль или Южная Корея);
  • чипирование (обязательно для въезда в большинство стран Европы);
  • евросправка (для поездок в страны Евросоюза);
  • переведенные и заверенные копии документов.

Однако конкретные требования зависят от страны. Поэтому рекомендуется заранее изучить правила въезда с животными.

Общие правила перевозки животных в самолете:

  • регистрация животного при покупке билета или за 24-72 часа до вылета;
  • экзотические животные требуют специальных разрешений;
  • для перевозки в салоне обычно разрешен вес до 8 кг вместе с переноской;
  • удобное и прочное переносное место с доступом воздуха, влагопоглощающей подстилкой и надежным замком.

Если хозяин берет любимца в салон, то он должен учесть некоторые нюансы:

  • переноска должна умещаться под сиденье и быть жесткой;
  • открывать ее в полете запрещено;
  • в большинстве случаев за питомца нужно платить отдельно.

Если животное спокойное и компактное, то можно заранее выбрать место у окна, так как там меньше раздражителей.

Для багажного отделения тоже есть ряд правил:

  • переноска должна быть просторной и жесткой, с металлической дверцей и фиксатором;
  • внутри необходимо оставить специальные поилки с кормом и водой;
  • за несколько часов до полета животное лучше не кормить, чтобы избежать укачивания.

Нужно учесть еще один важный момент. Некоторые породы чувствительны к перепадам давления. В связи с этим некоторые авиакомпании могут отказаться их брать, сообщает gorod55.ru.

Ранее ветеринар рассказал, как обезопасить собак и кошек от клещей и сезонной аллергии.

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