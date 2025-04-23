Что нужно учесть при выборе места жительства, чтобы не испортить отдых

Собираясь в отпуск, отель или квартиру мы выбираем, как правило, заочно. Ориентируясь на их описание в интернете, фотографии и отзывы. Какие нюансы нужно учесть, чтобы не испортить отдых?

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Нужна гостиница или квартира?

Помимо отелей существуют также посуточные квартиры, гостевые дома (часто это коттедж, поделенный на номера), базы отдыха и т.п. Определитесь, что вам нужно.

Надо исходить из того, что критично - цена или качество, говорит партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова.

Гостиницы обычно подороже, но предполагают регулярную уборку номера, дополнительные услуги (например, завтрак). В посуточных квартирах придется следить за чистотой самостоятельно.

Представление собственника о санитарии и гигиене может отличаться от вашего, говорит Смирнова. Качество уборки и белья заранее проверить невозможно, и с этим могут быть "сюрпризы". Собственник может применять в отделке и оснащении негигиеничные материалы (плохо промывающиеся коврики, махровые покрытия на унитаз и т.п.).

В гостиницах с этим меньше проблем - есть отраслевые стандарты (в том числе уборки), применяются профессиональные чистящие средства, которые эффективнее обычных, гостиницы проверяет Роспотребнадзор. То же относится и к оснащению номера - в стандартах гостиницы прописано, что должны быть прикроватные коврики, светильники (основной и прикроватные, выключающиеся от одного выключателя).

Если поездка короткая, то квартира - допустимый вариант, считает Смирнова. Но если это поездка в отпуск, то, по ее мнению, лучше снять гостиницу или апартаменты с управлением (в них можно готовить самостоятельно, удобнее разместиться с детьми).

Фильтруйте отзывы

Определившись с типом жилья, можно выбирать конкретное место. Самое главное при выборе гостиницы или посуточной квартиры - это, конечно, смотреть рейтинг объекта и внимательно изучать отзывы, говорит Айрат Мусин. Нужно учитывать, что на некоторых площадках хозяева размещают проплаченные отзывы, которые только восхваляют жилье.

Иногда владельцы могут обещать небольшую скидку на проживание гостю, который оставил отзыв про них (и вряд ли человек при этом рискнет писать негативный отзыв).

Читайте отзывы с трезвой головой. Лучше обратить внимание на сообщения с конструктивной критикой и не слишком обольщаться красивыми похвалами. Вы же вряд ли озадачитесь написанием хорошего отзыва, вернувшись домой после хорошего отдыха. А вот если что-то пошло не так, хочется выплеснуть эмоции.

Лучше читать отзывы на тех площадках, где оставлять их разрешается только тем, кто здесь же забронировал проживание и фактически переночевал. Это отсечет хорошие отзывы, написанные самими владельцами. Хотя и тут есть нюансы.

Личный опыт

Однажды поздним вечером мы с детьми оказались в чужом городе без места для ночлега - хозяин забронированной квартиры, просивший перезвонить перед прибытием, просто перестал отвечать на звонки. Пришлось срочно искать новое место - в итоге сняли номер люкс (последний из оставшихся) в местном отеле. Но оставить негативный отзыв о хозяине той квартиры не получилось - сайт допускал лишь отзывы от тех, кто переночевал в жилье. А мы в него так и не попали.

Изучите фото и планировку

Детально рассмотрите снимки номера или квартиры и обратите внимание на те моменты, которые вам действительно важны.

Личный опыт

Однажды я оказалась в двухместном номере гостиницы, где туалет был отделен от комнаты прозрачной стеклянной стеной. Да, там можно было опустить жалюзи. Но, например, для маленького ребенка это не проблема - щелей было достаточно, чтобы подсматривать за мамой. Хорошо, что в тот раз я была одна. Множество посуточных квартир, а иногда и гостиниц, не имеют элементарной щеколды на двери санузла. Приходится оповещать всех соседей (а бывает, что это жилье на 6-8 человек), что туалет занят.

Привлекательные фотографии посуточного жилья и номеров в отелях не всегда гарантия того, что в реальности все будет так же красиво и комфортно, отмечает Айрат Мусин. Некоторые арендодатели хорошо ретушируют фото, прибегают к различным уловкам при съемке. Иногда небольшие квартиры и гостиничные номера умышленно сфотографированы по диагонали, чтобы создать видимость большого пространства. Если площадь важна - лучше установите нужную в поисковом фильтре на сайте.

Есть ли Wi-Fi и другие услуги

Заезжая в квартиру, нужно уточнить, есть ли там мыло, туалетная бумага или нужно это купить. Для гостиниц это обязательная опция, хотя шампуни, зубные щетки и прочее тоже предоставляются не всегда. Заранее осведомитесь, есть ли нужная бытовая техника. Например, не везде бывает фен. В квартирах и гостевых домах иногда нужно запастись покупной питьевой водой, если в этой местности проблемы с водопроводом.

Нужно сразу уточнять по поводу Wi-Fi, так как не все собственники квартир предлагают эту опцию, некоторые сознательно не проводят к себе интернет, чтобы не платить за это, говорит Смирнова.

Очень удобно, когда в квартире есть "бесконтактное заселение", которое позволяет заехать в любое время суток, отмечает директор по маркетингу сервиса "Суточно.ру" Айрат Мусин. Иначе придется подъезжать строго к оговоренному времени для встречи с хозяином, что не всегда удобно. В гостиницах такой проблемы нет - администраторы там работают круглосуточно.

Далеко ли до кафе?

Выбирая жилье по "обложке", будущие гости иногда забывают посмотреть транспортную доступность и наличие инфраструктуры вокруг, говорит Айрат Мусин. Ведь красивый отель или жилой дом может находиться в новом необустроенном районе, где еще слабо развито транспортное сообщение, мало или вообще нет магазинов и кафе.

Гостиницы, как правило, строятся с учетом транспортной доступности, отмечает Смирнова: рядом находятся или остановки общественного транспорта, или метро. Квартиры не всегда имеют хорошую транспортную доступность, и это нужно заранее проверять.

А где же море?

Если подыскиваете жилье для отпуска на море, обратите внимание на расстояние до пляжа - и в описании отеля (квартиры), и в отзывах.

Гостиницы можно строить на первой линии у моря, а жилые дома - нет, отмечает Смирнова (мы не говорим о нарушениях при строительстве). Соответственно, снять квартиру на берегу моря сложнее, чем гостиничный номер. При прочих равных чем дальше гостиница или квартира от основных туристских точек притяжения (моря, исторического центра), тем они доступнее с точки зрения стоимости.

Посмотрите по карте, далеко ли до моря и где находится собственный пляж отеля (если он есть). Бывает, что по прямой до моря расстояние небольшое, но, чтобы дойти до отельного пляжа с бесплатными шезлонгами и напитками, придется пройти вдоль берега еще столько же.

Иногда отель формально находится на первой линии, но территория его столь огромна, что до моря придется добираться минут 10-15, а обратно - еще и карабкаться в гору.

Личный опыт

Выбирая гостевой дом у моря, не поленилась открыть карту и посмотреть, далеко ли он от берега. Оказалось, что море совсем рядом - нужно только перейти дорогу. После приезда выяснились детали: самый ближний берег моря - это илистый залив с берегами, заросшими травой. Там не купаются. До нормального пляжа идти в три раза дольше.