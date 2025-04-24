Как не потерять место в очереди за французской визой из-за нововведений

После новости о прекращении приема пятилетних загранпаспортов визовым центром Франции для оформления шенгена, многие туристы озадачились. Разворачивать клиентов с небиометрическими паспортами в офисах начали только вчера. При этом запись на его посещение уже распределена на месяц-полтора вперед. В Москве уже нет свободных мест на июнь, в Питере в первый месяц лета еще попасть в офис можно. И среди уже записавшихся немало заявителей с удостоверениями личности старого образца. Учитывая такой большой временной промежуток, который необходимо выждать перед подачей документов, терять свое место ой как не хочется. Ведь получить новые слоты под запланированную поездку будет сложно. Либо дорого – придется ловить отказные места через посредников с ботами.

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Сегодня визовый центр Франции в Москве сообщил, какие варианты есть у туристов с пятилетними паспортами. По уже имеющемуся слоту, оформленному на такой документ, могут прийти те заявители, у кого есть второй биометрический паспорт. При этом информировать ВЦ ни о чем не нужно – лишь заполнить документы на это удостоверение личности.

Также можно попробовать успеть оформить новый десятилетний документ до посещения ВЦ. Средний срок получения удостоверения личности по месту прописки составляет около месяца. Хотя перед сезоном отпусков этот временной промежуток, конечно, может увеличиться.

Как ранее и писал TourDom.ru со ссылкой на свои источники, ограничение, связанное с биометрическими паспортами, не действует для детей в возрасте до 15 лет. Их можно подавать на визу с любым документом.

Если все-таки оперативно получить новое удостоверение личности не удастся, визовый центр обещает автоматически вернуть уплаченный сервисный сбор. Хотя это, конечно, максимально неприятный вариант для туристов.

Стоит отметить, что официальных уведомлений о прекращении признания пятилетних паспортов по-прежнему нет ни на сайте визового центра, ни на сайте консульства.

Ранее TourDom.ru писал, что российским туристам больше не будут ставить французские визы в небиометрические паспорта.